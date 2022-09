"Nocturna Bibliotecilor" 2022. Share location @ Biblioteca

"Nocturna Bibliotecilor" este un eveniment de promovare a cartii si lecturii publice, initiat si organizat la nivel national de Asociatia Nationala a Bibliotecarilor si Bibliotecilor Publice din Romania (ANBPR). Evenimentul cultural anual de activare nocturna a bibliotecilor implica participarea bibliotecilor publice din Romania si Republica Moldova. In acest an, "Nocturna Bibliotecilor 2022" va avea loc in perioada 30 septembrie-01 octombrie 2022.Cu acest prilej, Consiliul Judetean Arad, prin ... citeste toata stirea