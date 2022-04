Noi demersuri pentru un Arad mai "verde"

Inca doua tramvaie Imperio Civitas au fost puse in circulatie saptamana aceasta. In mai putin de jumatate de an, flota Companiei de Transport Public Arad s-a innoit cu sapte tramvaie din lotul de 14 cumparate cu fonduri europene. Noile tramvaie sunt de capacitate medie si sunt vopsite in culorile echipei locale de fotbal UTA.Primaria Municipiului Arad a fost printre primele administratii din tara care a inteles necesitatea reinnoirii flotei de transport in comun. Se intampla acum opt ani, cand ... citeste toata stirea