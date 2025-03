Noi insule ecologice amenajate in Vlaicu

Continua lucrarile de amenajare a insulelor ecologice digitalizate in Vlaicu, anunta reprezentantii Primariei. Suplimentar celor 25 de insule amplasate in luna februarie in Cartierul Ion G. Duca (Aurel Vlaicu - partea dreapta), in aceasta perioada Primaria Municipiului Arad, prin intermediul operatorului contractat in acest scop continua amplasarea a altor 25 insule, in urmatoarele locatii:A. Cartierul I. G. Duca (Cartierul Aurel Vlaicu - partea dreapta) - 20 buc. insuleAleea Dej Nr. 13, ... citește toată știrea