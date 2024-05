Noi nemultumiri la blocul de pe Revolutiei 26-38

Unul dintre locatarii blocului ne-a semnalat urmatoarea situatie:"Firma care se ocupa de reabilitarea blocului a demontat in ianuarie aparatele de aer conditionat pe motiv ca trebuie sa adune schelele si ni le-a dat in brate sa le bagam in apartament. De vreo doua saptamani insistam sa ni le monteze deoarece sunt oameni cu alergii care au nevoie sa se foloseasca de aceste aparate si tot ce am obtinut pana in prezent este montarea lor pe peretele exterior fara a le pune in functiune pe motiv ... citește toată știrea