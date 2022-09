Noi oportunitati de formare pentru o cariera de succes la Colegiul National "Preparandia - Dimitrie Esichindeal"

Dupa succesele obtinute in anul scolar precedent, cand in urma examenului de bacalaureat, Colegiul National "Preparandia - Dimitrie Tichindeal" s-a clasat pe prima pozitie in Vestul Romaniei si pe locul al V-lea in Transilvania, o eleva de aici obtinand singura medie de 10 din judet inainte de contestatii, dupa premiul obtinut de directorul Sorin Haiduc pentru performante deosebite in educatie, la Gala Merito, vestile bune continua sa vina in continuare de la cea mai veche scoala de dascali de ... citeste toata stirea