Noi perchezitii pe tigari, in Arad

De aceasta data, pechezitiile au fost efectuate de anchetatorii timiseni. Joi, 17 februarie, o actiune desfasurata de politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Timis, impreuna cu Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Timisoara, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Sannicolau-Mare s-a soldat cu efectuarea a 28 de perchezitii domiciliare, 26 dintre ele in judetul Timis si doua in judetul Arad, ... citeste toata stirea