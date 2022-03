Noi piste de biciclete la Vladimirescu si Fantanele

La solicitarea primariilor Vladimirescu si Fantanele, consilierii judeteni au aprobat documentatia cadastrala de dezlipire a unor terenuri aflate in proprietatea publica a judetului Arad, in vederea trecerii in proprietatea publica a celor doua administratii locale. Fiecare dintre cele doua intentioneaza sa realizeze piste de biciclete.In cazul comunei Vladimirescu, suprafata aflata in discutie este de 20.695 mp, in timp ce Fantanele solicita 442 de metri."Cred ca administratiile locale au o ... citeste toata stirea