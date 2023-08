Un fotograf maghiar a surprins, sambata, un nor de tip arcus, in zona localitatii Ferencszallas din zona Szeged."Bestia distrugerii. Nu am mai fotografiat niciodata in viata mea asa ceva", a postat un fotograf maghiar pe pagina de socializareO formatiune noroasa similara a fost surprinsa recent si in Romania, in zona Satu Mare.Norul de tip arcus este una dintre formatiunile cele mai ravnite de vanatori de furtuni din lume. E usor de recunoscut datorita aspectului: partea intunecata, ... citeste toata stirea