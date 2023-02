Noua ani de prietenie romano-chineza la Arad: pe 16 martie va fi lansat un nou volum al lucrarii "Cultura si Civilizatia Chineza. Dialoguri Romano-Chineze"

Un nou volum al cartii "Cultura si Civilizatia Chineza. Dialoguri Romano-Chineze" va vedea lumina tiparului in conditii grafice deosebite si va fi lansat pe 16 martie, de la ora 11, in Sala Regele Ferdinad a Primariei, cu prilejul implinirii a noua ani de relatii romano-chineze la Arad. Anuntul a fost facut astazi de prof. univ. dr. Lizica Mihut, presedintele Forumului Prieteniei si Colaborarii Romano-Chineze in cadrul unei conferinte de presa la care a participat Petru Antal, primarul orasului ... citeste toata stirea