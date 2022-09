Aradeanca Ioana Hotaran a fost desemnata castigatoarea titlului Miss Supranational Romania 2023, in cadrul evenimentului Romanian Infofashion Festial Spirit of Beauty, desfasurat la Busteni, organizat de Infofashion Romania, zilele trecute. Concursul de frumusete Miss Supranational este clasat in top 5 competitii de rang mondial.Concursul va avea loc la inceputul verii in Polonia, este organizat de World Beauty ... citeste toata stirea