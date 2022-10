Numar record de locuri de munca in Arad

ARAD.Judetul Arad are in prezent 123.459 salariati activi inregistrati la Inspectoratul Teritorial de Munca si 14.461 angajatori activi. Companiile si firmele din judet transmit insa ca este loc de si mai multe angajari. Ele ofera un numar record de locuri de munca pentru ultimii trei ani, aproximativ 2.700, mai multe chiar si decat in 2019, inainte de pandemia de COVID-19 si de declinul care a urmat, in timp ce rata somajului este de doar 1,12%.Reprezentantii Agentiei Judetene pentru ... citeste toata stirea