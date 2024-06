Numele ramane Arad!"/"Arad, a nev marad!

Ne bucuram sa va invitam la lansarea volumului "Numele ramane Arad!" in cadrul "Saptamanii festive a cartii" gazduita de Biblioteca oraseneasca Mogyorossy Janos din Gyula, eveniment organizat in parteneriat cu Biblioteca Judeteana "A.D.Xenopol" din Arad.Alaturati-va noua joi, 20 iunie 2024, la ora 18:00 (ora Europei centrale) la Biblioteca din Gyula pentru o calatorie in timp prin viata comunitatii maghiare din Aradul interbelic.Cartea "Numele ramane Arad!" aparuta initial in limba maghiara, ... citește toată știrea