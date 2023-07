ARAD. UTA a suferit destul in meciul cu CFR Cluj, iar la final a fost invinsa. E limpede, jocul nu se leaga, nici nu are cum, din moment ce s-au facut schimbari masive in lotul antrenat de Mircea Rednic. Antrenorul are o misiune destul de complicata, deoarece meciurile trec, iar aradenii nu acumuleaza puncte. Acum, vine, un alt joc important, la Sibiu, cu Hermannstadt, de unde se vine foarte greu cu puncte. Ce va fi, vom vedea!Alta rusineNu a trecut nici macar vara si iata ca Aradul s-a ... citeste toata stirea