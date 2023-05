In perioada 22 - 24 mai 2023, Tribunalul Arad a primit vizita unui grup de patru judecatori din cadrul Tribunalului Szekesfehervar, Ungaria, aflati intr-un stagiu de schimb de experienta de trei zile in Arad, in cadrul programului EJTN/REFJ (Reteaua Europeana de Formare Judiciara).Scopul acestei vizite a fost acela de a cunoaste modul de functionare a sistemului judiciar din Romania, activitatea instantelor aradene, digitalizarea justitiei, fiindu-le prezentata si aplicatia dosarul ... citeste toata stirea