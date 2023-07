O femeie de 67 de ani, care nu a mai fost de mult in zona strandului, s-a ratacit pe malul Muresului. A fost gasita de Politia Locala, dupa ce fortele de ordine au fost sesizate de o prietena cu care trebuia sa se intalneasca."In data de 16.07.2023, politistii locali de ordine publica din cadrul Directiei Generale Politia Locala Arad au gasit si condus la locuinta acesteia, o femeie in varsta de 67 de ani, care s-a ratacit in zona Strandului Neptun.Astfel, in jurul orei 08:30, a fost ... citeste toata stirea