O fetita de 6 ani a cazut de la etajul 2 al unui bloc din zona Piata Mihai Viteazul

ARAD. Un moment de neatentie. Atat a fost suficient pentru ca fetita in varsta de 6 ani sa deschida usa balconului, potrivit informatiilor pe care le detinem, sa se aplece peste balustrada si sa cada pe trotuar.Conform informatiilor noastre, minora s-ar fi aflat in grija matusii sale in momentul in care a avut loc nefericitul incident, duminica, 4 decembrie. De urgenta, la fata locului au venit mai multe echipaje de prim ajutor si de la Politie. Copila - care a suferit un traumatism cranian ... citeste toata stirea