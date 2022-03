In dupa amiaza zilei de Joi, 31.03.2022, in jurul orei 14:30, Detasamentul de Pompieri Arad, a intervenit cu doua autospeciale cu apa si spuma, 2 ofiteri, 12 Subofiteri si 1 un echipaj SMURD pentru o solicitare privind un incendiu izbucnit la un motor de tren, in Municipiul Arad, Calea 6 Vanatori (zona depoului).La sosirea echipajelor de interventie incendiul se ... citeste toata stirea