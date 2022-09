O noua actiune de dezinsectie (penultima din acest an) in municipiul Arad

Primaria Municipiului Arad anunta cetatenii orasului ca, in perioada 05 -07 septembrie 2022, se vor desfasura activitati de dezinsectie pe domeniul public si privat al municipalitatii.Serviciile de dezinsectie vor debuta cu aplicarea de la sol a unui tratament terestru, pe timp de noapte, incepand din seara zilei de luni, 05.09.2022, ora 20:30 pana in dimineata zilei de marti, 06.09.2022, in jurul orei 04:30. Acesta va continua in seara zilei de marti, 06 septembrie 2022 pana la finalizare. In ... citeste toata stirea