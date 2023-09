Evenimentul "Keep Summer On" va continua in acest sfarsit de saptamana, cand aradenii vor putea petrece patru seri cu muzica si relaxare pe aleea principala de la Strandul "Neptun".Astfel, in zilele de 14, 15, 16 si 17 septembrie, pe toata lungimea aleii principale a strandului, intre orele 17:00 - 23:00 veti putea sa serviti cele mai apetisante preparate culinare, de la grill-uri la burgheri, prajituri sofisticate, mini-gogosele, langosi, clatite, inghetata si nu numai.Nu vor lipsi ... citeste toata stirea