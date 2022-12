"O noua poveste de Craciun" la Cinema "Arta"

Comedia romantica "O noua poveste de Craciun", in regia Paul Feig, va fi proiectata la Cinematograful "Arta" din Arad.Filmul, care ii are in rolurile principale pe Emilia Clarke, Henry Golding, Michelle Yeoh si Emma Thompson, va putea fi vazut vineri, 9 decembrie 2022, de la ora 19:00."O noua poveste de Craciun" are in coloana sonora muzica lui George Michael, inclusiv piesa care ii da si titlul.Accesul este gratuit.Filmul a lansat, in 2019, in premiera, un material nou muzical inregistrat ... citeste toata stirea