O poveste cu talc si mult umor - duminica, 4 decembrie, pe scena Trupei Marionete

O poveste cu o varsta venerabila. O istorie care insa prinde viata pe scena Trupei Marionete intr-o forma plina de talc si umor. "Prostia omeneasca" este spectacolul pe care actorii Oana Rogojina si Cristian Bordas il aduc in fata micilor spectatori duminica, 4 decembrie, de la ora 11.00."Actiunea spectacolului este plasata undeva la tara, langa Arad, in ograda unui cuplu - el ardelean, ea moldoveanca - a caror viata zilnica se deruleaza in armonie totala cu radioul si emisiunile neintrerupte ... citeste toata stirea