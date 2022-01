O suma importanta din bugetul local a fost alocata subventiei pentru furnizarea agentului termic (VIDEO)

Doua proiecte de hotarare au fost votate astazi in sedinta extraordinara a CLM.Primul proiect a vizat acordarea in avans a ajutorului cu titlu de subventii pentru acoperirea diferentei de pret si tarif la energia termica livrata populatiei catre S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad. Potrivit proiectului de hotarare: "Se aproba plata in avans, a sumei de 14.403.140 lei, aferenta lunii martie 2022, cu titlu de "Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif la energia termica livrata ... citeste toata stirea