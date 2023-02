Un bebelus s-a grabit sa se nasca, fiind adus pe lume in ambulanta stationata la intrarea in spital. O tanara din comuna Dorobanti a nascut un baietel perfect sanatos, in ambulanta, chiar la intrarea in Spitalul Matern.Astazi, la ora 11:41, in comuna Dorobanti, o tanara gravida de 32 ani statea sa nasca, la termen, fiind la a 6-a nastere. "Prezenta membrane rupte, ... citeste toata stirea