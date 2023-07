Filmul "Oamenii Drumului: Terra Banatica", primul documentar de lung metraj despre Via Transilvanica - Drumul care uneste, va avea o proiectie speciala, la Arad, in prezenta regizorului, Mircea Gherase.Filmul va putea fi vazut joi, 20 iulie 2023, de la ora 21.00, in gradina de vara de la Cinematograful "Arta", in cadrul unui eveniment cu caracter caritabil, la care spectatorii sunt invitati sa doneze pentru o borna a Aradului pe Via Transilvanica.Filmul surprinde intregul proces al ... citeste toata stirea