Omul meciului si doi jucatori in echipa etapei

Desi nu a avut un joc spectaculos in partida cu Petrolul de sambata, UTA a dat jucatorul meciului si doi oameni in echipa etapei.Pentru prima data in acest sezon, brazilianul Marcelo Freitas a fost declarat omul meciului dupa al doilea gol in tricoul Batranei Doamne. Mai mult, succesul cu 1-0 de sambata in fata celor de la Petrolul Ploiesti le-a adus lui Alexandra Benga si Marcelo de Freitas un loc in echipa ideala a rundei cu ... citește toată știrea