Omul sfinteste locul: "Calea spre o viata echilibrata este linistea din noi, a ingrijitorilor, pentru a-i indruma pe copii" (FOTO)

Oameni cum rar se mai intalnesc in ziua de astazi sunt un cuplu din Arad care detin o casa de tip familial in regim privat, sprijinti de o biserica neoprotestanta de tip nondenominational, din statul Pennsylvania, in SUA."Am inceput acum doi ani aceasta colaborare de contractare de servicii de la stat in spatiul privat. Lucrurile stau un pic diferit pentru ca inainte lucram in felul nostru, acum s-au schimbat si foarte multe in legislatie si asta e cumva o suferinta a noastra, pentru ca tu ... citește toată știrea