Opistotonus: Simptome, Cauze si Tratamente

Opistotonusul este o afectiune grava care poate pune viata in pericol si este asociata cu o varietate de cauze, de la infectii la intoxicatii si tulburari neurologice. Este esential sa recunoastem simptomele si sa actionam prompt pentru a cauta asistenta medicala in cazul in care apar.Simptomele posturale ale opistotonusului sunt distincte si includ arcuirea spateleui in forma literei "n", "u" sau "c", in functie de pozitia corpului. Aceste simptome pot fi insotite de dificultati de ... citește toată știrea