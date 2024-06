Oportunitatea practicii pedagogice si IT printr-un proiect Erasmus+ la Colegiul National "Preparandia-Dimitrie Esichindeal" (FOTO)

Un grup de 28 elevi din clasele a XI-a de la Colegiul National "Preparandia - Dimitrie Esichindeal" a participat, in primavara acestui an, la proiectul Erasmus+2023-1-RO01-KA121-VET-000114909, desfasurat in Turcia - martie 2024, respectiv in Grecia - mai 2024. Elevi din clase cu specializari diferite, respectiv profil pedagogic, specializarea invatator-educator si educator - puericultor si profil real, specializarea matematica-informatica, informatica intensiv au desfasurat activitati de ... citește toată știrea