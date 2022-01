Opt suspecti propusi pentru arestare in urma operatiunii DIICOT Arad in patru judete

Miercuri dimineata, procurorii DIICOT Arad, au efectuat 23 de perchezitii domiciliare, in cadrul unei imense operatiuni ce s-a desfasurat in judetele Constanta, Timis, Buzau si Arad la o grupare care se "ocupa" cu traficul de migranti si traficul de droguri de risc. 21 de persoane au fost duse la sediul D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Arad, in vederea audierii, iar dintre acestea opt au ajuns in fata judecatorului pentru arestare. Insa in cele din urma doar patru persoane au fost arestate ... citeste toata stirea