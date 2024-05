Orasul Pecica sarbatoreste 20 de ani

Pecica sarbatoreste, in aceasta primavara, 20 de ani de la ridicarea la rangul de oras, prin Legea nr. 83 din 5 aprilie 2004. Primaria Orasului Pecica, Consiliul Local si Casa de Cultura "Doru Ioan Petescu" marcheaza aniversarea cu un program cultural-artistic variat.Zilele Orasului Pecica se vor tine in perioada 15 - 19 mai, principalele evenimente avand loc in Piata Regele Mihai I.Legendara formatie de rock maghiara EDDA, care sarbatoreste 50 de ani de la infiintare, va concerta la Pecica ... citește toată știrea