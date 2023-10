Orchestra Operei Vox, decorata de Primul Ministru in Malaezia, revine in tara pentru Regalul VienezProtagonisti ai Regalului Vienez, Orchestra si Solistii Operei Vox duc actul artistic la rang deperformanta recunoscuta la nivel international: muzicienii si-au inceput turneul in Malaezia,cu Concertul de Gala sustinut in Sala Mare a Parlamentului din Kuching, in fata premierului, aministrilor si membrilor parlamentului, a ambasadorilor si a unor atasati ai corpurilordiplomatice.Pentru ... citeste toata stirea