Ovidiu Hategan este in doliu!

ARAD. Inca o drama in familia lui Ovidiu Hategan, cel mai valoros arbitru din fotbalul romanesc fiind in doliu, cu inima franta de durere. Fost angajat al Inspectoratului Scolar Judetean Arad, Romica Hategan, tatal arbitrului, a incetat din viata la varsta de 77 de ani. Suferea de o boala grea si era de mai multe saptamani in spital, dupa ce a fost internat in stare critica. S-a aflat sub monitorizare medicala permanent, la terapie intensiva, dupa ce suferise si un accident vascular cerebral. ... citeste toata stirea