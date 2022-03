Pacientii internati in sectiile non-COVID-19 ale Spitalului Judetean Arad vor putea fi vizitati de familie!

De luni, 21 martie, pacientii internati in sectiile non-COVID-19 ale Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Arad vor putea fi vizitati de familie!"In contextul scaderii numarului de pacienti diagnosticati cu infectie SARS CoV-2, am decis sa reintroducem programul de vizita in sectiile non-COVID-19. Incepand de luni, programul de vizita va fi zilnic intre orele 13.00-15.00 pentru sectiile non-COVID-19 si intre orele 12.00-13.00 respectiv 17.00-18.00 pentru sectiile de anestezie si ... citeste toata stirea