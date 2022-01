Panfora Oil & Gas anunta ca demareaza constructia primei sonde in perimetrul EX-6 Curtici; vezi unde va fi amplasata

Panfora Oil & Gas a anuntat, ca astazi va incepe lucrarile de constructie a primei sonde de explorare in perimetrul EX-6 Curtici. Potrivit reprezentantilor companiei, sonda va fi amplasata in perimetrul localitatii Dorobanti, in zona agricola, iar lucrarile de constructie vor fi efectuate de catre o firma locala. Mai mult, cei de la Panfora se angajeaza sa protejeze agricultura locala si sa colaboreze cu comunitatea pentru o explorare si exploatare sigura si durabila a resurselor naturale ... citeste toata stirea