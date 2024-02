Parastas ridicat in fata unei institutii din Arad; mai multi protestatari au aprins lumanari (FOTO)

Urmasii refugiatilor din perioada 1940-1945 au protestat astazi la Prefectura. Motivul? Plata drepturilor conferite de Legea 154/2021 este amanata pentru al treilea an consecutiv.Potrivit lui Nicolae Rad, liderul protestatarilor, daca legea ar fi pusa in aplicare, fiecare urmas ar fi avut dreptul la o indemnizatie cuprinsa intre 700 si 800 de lei, suma care nu se indexeaza in functie de rata inflatiei. "Mie personal mi-a venit decizia ca ar fi trebuit sa primesc 761 de lei. Nu este o suma mare, ... citește toată știrea