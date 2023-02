Parintele Emil Roman, fost deputat, a trecut in eternitate

Parintele iconom stavrofor Emil Roman, pensionar, a incetat din viata in dimineata zilei de 17 februarie 2023, la varsta de 84 de ani.Inaltpreasfintitul Parinte Arhiepiscop Timotei, impreuna cu Preasfintitul Parinte Episcop vicar Emilian Crisanul, alaturi de preotii si credinciosii din Arhiepiscopia Aradului se roaga Bunului Dumnezeu sa-i aseze sufletul impreuna cu dreptii, scrie arhiepiscopiaaradului.ro.Nascut in data de 15 octombrie 1938 in localitatea Cristur, jud. Hunedoara din parintii ... citeste toata stirea