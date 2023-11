Educatia crestina, spiritul civic si grija pentru oameni pot fi promovate eficient prin actiuni in comunitate si prin retelele de socializare: o demonstreaza zi de zi parintele Vlad-Sergiu Sandu! Pentru activitatea sa in slujba educatiei si culturii, deputatul Sergiu Bilcea i-a acordat diploma "Aradeni cu care ne mandrim", in sala Marii Uniri."Am urmarit cu mare atentie activitatea parintelui Vlad-Sergiu Sandu, am descoperit un tanar inteligent care se apropie cu caldura de problemele ... citeste toata stirea