Reprezentantii Consiliului Judetean si ai Primariei Municipiului Arad au ajuns la un acord pentru lucra impreuna la un proiect de modernizare a Spitalului Judetean. Anuntul a fost facut, ieri, pe Facebook, de presedintele CJA."Tocmai am batut palma cu viceprimarul Aradului, Lazar Faur, pentru o colaborare importanta in modernizarea Spitalului Judetean! Lazar are o viziune care, in conditiile unui ... citeste toata stirea