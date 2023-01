Pasajul "strica" apa din Micalaca

ARAD. Locuitorii din Micalaca, in special, dar si din alte cartiere ale Aradului, vor primi, in urmatoarele zile, apa colorata la robinet. Motivul il reprezinta lucrarile anexe care se fac in vederea realizarii pasajului din Micalaca, peste calea ferata Arad-Bucuresti. Compania de Apa Arad anunta ca, timp de aproape o saptamana, vor fi executate lucrari de modificare a retelei. "In perioada 25 ianuarie - 30 ianuarie 2023, in zona pasajului rutier care se construieste peste calea ferata Arad- ... citeste toata stirea