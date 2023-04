Dansul este o forma de arta si terapie accesibila tuturor, avand efecte pozitive asupra sanatatii.Pe langa bucuria pe care o ofera, dansul aduce o serie de beneficii pentru sanatatea fizica si mentala. Iata cateva motive pentru care ar trebui sa iei in considerare incorporarea dansului in viata ta:1. Tonifierea musculaturii si cresterea forteiDansul solicita muschii din intregul corp si ajuta la dezvoltarea fortei musculare. Fiecare stil de dans are miscari specifice care lucreaza diferite ... citeste toata stirea