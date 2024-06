Pastorul acuzat ca si-a violat cele trei fiice minore a fost trimis in judecata

Barbatul care, timp de 16 ani, si-a violat fiicele minore a fost trimis in judecata de magistratii Parchetului de pe langa Judecatoria Ineu.In data de 07.06.2024, Parchetul de pe langa Judecatoria Ineu a dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a unui inculpat, in varsta de 48 ani, in sarcina caruia au fost retinute savarsirea infractiunilor de ... citește toată știrea