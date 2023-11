Propunand piesa lui Tracy Letts, laureata cu prestigiosul premiu Pulitzer in anul 2007, Teatrul aradean continua, imi place sa cred, in mod deliberat, traditia unor mari spectacole, din aceeasi familie spirituala, a dramelor existentiale, devenite puncte de reper teatrologice in ISTORIA institutiei aradene. Ma gandesc deopotriva, la MENAJERIA DE STICLA (Tennesse Williams), la LUNA DEZMOSTENIEsILOR (Eugene O'Neill) si la TREI SURORI (Anton Cehov), devenite creatii regizorale de exceptie.Piesa ... citeste toata stirea