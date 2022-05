Pecica: Si-a violat fiica vitrega si a fost demascat de sotie

Arad. Comunitatea din orasul Pecica e socata de arestarea unui localnic acuzat ca si-a violat fiica de 14 ani. Barbatul are 43 de ani, iar fata ii este vitrega, dar a crescut-o impreuna cu sotia sa, mama naturala a copilei.Femeia ar fi observat schimbari in comportamentul adolescentei si ar fi instalat camerele de supraveghere fara stirea barbatului, suspectand ca el ar putea abuza de ea. Femeia verifica de pe telefonul mobil ce se intampla in locuinta cand pleca de acasa, astfel ca a ... citeste toata stirea