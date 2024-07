Peda, din nou, cel mai bun liceu din Arad

Cu o medie generala de 9,04, Pedagogicul se afla pe pozitia 50 la nivel national, fiind totodata si singura unitate de invatamant a judetului Arad cu media peste 9 la Bacalaureat. In acest clasament sunt prezente toate cele 1454 de licee, sau colegii, din tara."Anul acesta am avut 122 de elevi care au sustinut examenul de Bacalaureat, din care 121 au promovat. Am avut patru clase care au absolvit, doua profil pedagogic, una de filologie bilingv limba engleza si una de matematica-informatica. ... citește toată știrea