Pensii cu semne de intrebare, la Arad. Au fost acte false?

ARAD.Patru mandate de perchezitie domiciliara, dintre care unul la o institutie publica si trei la persoane fizice, au fost puse in executare miercuri, 23 noiembrie. Actiunea a apartinut politistilor din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, din cadrul IPJ Arad, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Arad. Perchezitiile au fost efectuate in cadrul unui dosar in care sunt vizate infractiuni de inselaciune si uz de fals."Din ... citeste toata stirea