Pentru ca i-a taiat calea cu masina, un biciclist s-a luat la bataie cu soferul, in sensul giratoriu de la UTA

ARAD. "Ieri, in jurul orei 18:30, politistul local care fluidiza traficul rutier in intersectia Calea Aurel Vlaicu - strada Victor Hugo, ingreunat de lucrarile desfasurate in sensul giratoriu din zona UTA, a observat pe trotuarul de vis-a-vis un scandal in toata regula, intre doua persoane de sex masculin. In urma cercetarilor efectuate, a rezultat faptul ca unul dintre ei, N. Z. S., in varsta de 46 de ani, conducator auto, i-a taiat calea celuilalt, T. N. V., 40 de ani, biciclist. Fapta ... citeste toata stirea