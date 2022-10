Perchezitii dupa seria crimelor comise la Arad, pe fondul consumului de soricioaica

ARAD. "Soricioaica" face ravagii in Arad de ceva vreme incoace. Primele imagini aparute in mediul online a unor tineri aflati sub influenta acestui nou drog au socat. Tinerii stateau inerti pe strada timp indelungat, in alte cazuri cei aflati sub influenta soricioaicei urlau precum lupii, iar in cele din urma, drogul i-a facut pe unii consumatori sa devina violenti si sa comita chiar si crime, asa cum s-a intampalt in cazul Antoniei, fetita omorata de tatal vitreg, anul trecut, dupa ce acesta ... citeste toata stirea