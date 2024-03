Perchezitii in Arad, Bucuresti si Timis la samsari de masini

Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Timis, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timis, au efectuat astazi 21 de perchezitii domiciliare, in Bucuresti, Arad, Timisoara si comunele Sacalaz, Giroc si Mosnita Noua, in cadrul unui dosar penal care vizeaza savarsirea infractiunii de evaziune fiscala."Din cercetarile in cauza a rezultat ca, incepand cu anul 2021 si pana in prezent, prin intermediul unor societati comerciale, ar fi ... citește toată știrea