Perchezitii in Arad, intr-un dosar de nerespectare a regimului armelor si munitiilor

Astazi, politistii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase Arad, sub supravegherea procurorului de caz, din cadrul Parchetului de pe Langa Judecatoria Arad, au pus in executare doua mandate de perchezitie domiciliara, la locuintele unui barbat, de 21 de ani, din Arad, banuit de nerespectarea regimului armelor si munitiilor si uz de arma fara drept.Din materialul probator administrat a reiesit ca, in noaptea de 31 decembrie 2024, acesta ar fi executat, fara drept, cinci focuri pe o ... citește toată știrea