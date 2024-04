Perchezitii, in judetul Arad, intr-un dosar privind contrabanda cu deseuri

In urma activitatilor desfasurate la data de 1 octombrie 2023, de catre politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Timisoara, impreuna cu procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Timisoara, la data de 16 aprilie 2024, au fost puse in executare 7 mandate de perchezitie domiciliara, in judetul Arad, intr-un dosar privind savarsirea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat si ... citește toată știrea